Sterling a vândut o porţiune din perimetrul Midia

Compania canadiană Sterling Resources va încasa 29,25 milioane de dolari din vânzarea participaţiei de 65% la o porţiune din perimetrul Midia, situat în platoul continental al Mării Negre, către ExxonMobil Exploration and Production Romania şi OMV Petrom. "În cazul unei viitoare explorări de succes în porţiunea vândută, Sterling va avea dreptul să beneficieze de încasări suplimentare, respectiv suma de 29,25 milioane de dolari în cazul în care în porţiunea vândută se va face o descoperire comercială şi încă 19,5 milioane de dolari la momentul începerii producţiei din suprafaţa în cauză", potrivit unui comunicat al Sterling Resources. În urma finalizării contractului de transfer, ExxonMobil şi OMV Petrom vor avea fiecare câte 42,5% din perimetrul Midia Deep, iar Gas Plus va deţine 15%. "Încasările nete vor fi folosite pentru consolidarea bilanţului contabil printr-un aflux de numerar. În plus, încheierea tranzacţiei ne va permite să continuăm procesul de reducere a participaţiilor la toate concesiunile deţinute în România. Acest proces a fost temporizat în anul 2013 ca urmare a întârzierii înregistrate în finalizarea tranzacţiei pentru Midia, zona de apă adâncă", a declarat, în comunicat, Jake Ulrich, preşedinte şi director general interimar al Sterling.

ExxonMobil şi OMV Petrom au devenit titularii licenţei pentru zona de apă adâncă a perimetrului Midia XV după ce Guvernul a aprobat, săptămâna trecută, transferul drepturilor de explorare şi producţie de hidrocarburi de la Sterling, Romgaz având opţiunea unei participaţii de 10% în cazul unei descoperiri comerciale. "În urma Hotărârii Guvernului 43 din 22 ianuarie 2014, publicată în „Monitorul Oficial“ în data de 28 ianuarie 2014, a intrat în vigoare contractul de transfer semnat în octombrie 2012 de către ExxonMobil şi OMV Petrom, respectiv Sterling Resources Ltd. şi Petro Ventures Europe BV pentru drepturile de explorare şi producţie de hidrocarburi din porţiunea de apă adâncă a perimetrului Midia XV ("Midia Deep"). Gas Plus a optat pentru păstrarea participaţiei sale de 15% în ambele zone, de mare şi mică adâncime, ale perimetrului Midia XV", a anunţat OMV Petrom, într-un comunicat. HG aprobă un act adiţional la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, inclus într-o anexă care este însă clasificată, potrivit legii.