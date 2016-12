Sterling îşi vinde participaţiile din Marea Neagră

Compania Sterling Resources, înregistrată în Canada, vrea să vândă până la jumătate din participaţiile pe care le deţine la trei perimetre petroliere din Marea Neagră. "Având în vedere mărimea, complexitatea, riscul şi capitalul necesar pentru a dezvolta aceste perimetre offshore, este prudent din partea Sterling să-şi reducă participaţiile la aceste perimetre până la, probabil, aproximativ jumătate din nivelurile actuale", a declarat vicepreşedintele pentru România al Sterling Resources, Mark Beacom. Perimetrele la care Sterling intenţionează să vândă participaţii sunt Midia şi Pelican (la care deţine 65%), respectiv Luceafărul (unde are 50%). Compania şi-a anunţat, în luna noiembrie a anului trecut, intenţia de a vinde unele participaţii, fără să ofere detalii. "Cu toate acestea, Sterling îşi menţine angajamentul de a desfăşura activităţi de foraj şi de dezvoltare pe aceste perimetre la un nivel de participare mai redus", a spus Beacom. Compania canadiană a încheiat în 2012 un acord cu ExxonMobil Exploration and Production Romania şi OMV Petrom pentru vânzarea unei participaţii de 65% la un segment al perimetrului 15 Midia din Marea Neagră. Sterling Resources mai are operaţiuni în Marea Britanie, Franţa şi Olanda şi este listată la bursa de la Toronto. Compania a înregistrat în primele nouă luni din 2012 o pierdere de 24,4 milioane de dolari, de la 24,7 milioane dolari în aceeaşi perioadă a anului 2012.