Sterling Resources renunţă la acordul farm-in în România

Compania canadiană Sterling Resources Ltd. a retras cererea înaintatǎ, în mai, Agenţiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) privind transferul către Melrose Resources BV a unei cote de participare de 32,5% la Perimetrele Pelican şi Midia deţinute de Sterling în zona offshore din România. Data intrării în vigoare a notificării adresate ANRM, agenţia de reglementare responsabilǎ, în numele Guvernului României, de administrarea resurselor minerale, este 1 noiembrie 2010. „Imposibilitatea obţinerii aprobǎrii transferului a împiedicat continuarea operaţiunilor şi efectuarea altor activitaţi de explorare şi evaluare în Perimetrele în cauză. Sterling în momentul de faţă are în vedere sǎ continue în mod activ desfǎşurarea operaţiunilor off-shore, de comun acord cu celelalte companii în legătură cu care au fost înaintate cereri de transfer, respectiv PetroVentures Europe BV şi Gas Plus International BV”, se arată într-un comunicat al companiei. Sterling Resources Ltd. este o societate petrolieră internaţională, cotată la bursa în Canada, având sediul social în Calgary, Alberta, deţinând active petroliere în Marea Britanie, România şi Franţa. Acţiunile sunt listate şi tranzacţionate la Bursa TSX Venture Exchange sub simbolul SLG. Curtea Internaţională de Justiţie a decis în februarie 2009 că României îi revine 79,3% din teritoriul disputat cu Ucraina în procesul legat de delimitarea platoului continental la Marea Neagră, iar ulterior a început o dezbatere politică, transferată în plan public, privind un acord cu Sterling, generat de o hotărâre a Guvernului condus de Călin Popescu Tăriceanu, aprobată la sfârşitul mandatului, care face referire la concesiunea perimetrelor XIII Pelican şi XV Midia din Marea Neagră către compania canadiană. Hotărârea Guvernului Tăriceanu din noiembrie 2008 este un act adiţional la acordul petrolier încheiat la 24 august 2007 cu Sterling. Subiectul acestei dezbateri era suspiciunea că statul român, prin ANRM, a cedat Sterling resursele de petrol şi gaze din cele două perimetre chiar înainte de a fi cunoscută decizia de la Haga în disputa dintre România şi Ucraina privind delimitarea platoului continental al Mării Negre.