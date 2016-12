Steve Buscemi refuză să îşi repare dantura

Suntem obişnuiţi cu vedete de Hollywood fără imperfecţiuni, dar când talentul este indiscutabil, mogulii din Cetatea Filmului nu fac mofturi. Sunt şi o groază de vedete care au devenit celebre tocmai graţie imperfecţiunilor lor. De exemplu, Steve Buscemi. E drept că s-a consacrat graţie mai multor roluri interpretate desăvârşit în producţii independente, dar acum a devenit un nume cu importanţă. La începuturile carierei sale, Steve Buscemi a fost lovit de ghinion. În timp ce se afla într-un bar, alături de bunul său prieten Vince Vaughn, a fost atacat din senin, declanşându-se o bătaie ca-n filme. Steve Buscemi a ajuns la spital în stare gravă, fiind desfigurat, înjunghiat în gât şi în mână. Puţini îi mai dădeau vreo şansă să mai cunoască succesul, mai ales că de la început nu era considerat un Făt Frumos. Însă, de atunci şi-a asigurat un loc important la Hollywood, cu roluri în filme devenite cult. A apărut în şase dintre filmele fraţilor Ethan şi Joel Coen, “Miller\'s Crossing” în 1990, “The Hudsucker Proxy” din 1994, “Barton Fink” din 1991, “Fargo” în 1996, “The Big Lebowski” în 1998 şi în “Paris, Je T\'Aime” în 2006. A jucat în “Reservoir Dogs” şi “Pulp Fiction”, în regia lui Quentin Tarantino şi “Desperado”, în regia lui Roberto Rodriguez. Trupa Blessid Union of Souls face referire la el în hitul său “Hey Leonardo”, iar pentru rolul Nucky Johnson din serialul “Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, difuzat de HBO, a fost premiat cu Globul de Aur în 2011. A primit, de altfel, 18 premii de interpretare, de-a lungul carierei.

Steve Buscemi nu are însă deloc de gând să îşi repare dinţii, care au devenit o adevărată marcă a zâmbetului său. “Sunt dentişti care mă imploră să îmi repare dantura. Dar le temperez entuziasmul şi le spun că dacă fac asta devin şomer”, spune, mai în glumă, mai în serios, celebrul actor. Şi Steve Buscemi nu este singurul. Anna Paquin, vedeta serialului “True Blood”, refuză la rândul său să îşi repare strungăreaţa. “Găsesc foarte nepoliticoasă întrebarea de ce nu îmi repar dinţii. Nu o voi face niciodată”, a declarat actriţa canadiană nominalizată la patru premii Grammy, pentru rolul Sookie Stackhouse. Aceeaşi presiune pentru a-şi îndrepta dinţii a suferit şi Kirsten Dunst. Actriţa a admis că până şi mama sa i-a cerut să facă o vizită la dentist. Kirsten Dunst a fost nominalizată la premiul Globul de Aur încă de la vârsta de 13 ani, pentru rolul din “Interview With the Vampire / Interviu cu un vampir”, în 1995 şi anul acesta a primit premiul de interpretare la Cannes, pentru rolul din “Melancholia”, în regia lui Lars von Trier. Alte vedete cu zâmbete imperfecte sunt cântăreţele Jewel şi Miley Cyrus, ceea ce nu le împiedică să aibă succes şi să fie admirate.