Steve Martin, Artistul Anului

Cunoscutul actor şi comediant Steve Martin a câştigat marele premiu decernat de comunitatea de muzică Bluegrass în cadrul unei gale desfăşurate în Nashville, SUA. Steve Martin şi colegii săi din trupa The Steep Canyon Rangers au fost recompensaţi cu premiul Artiştii Anului, cel mai important trofeu acordat Asociaţia de Muzică Bluegrass. Premiul a fost câştigat după ce cunoscutul actor, care este şi un foarte bun cântăreţ la banjo, a scos mai multe albume care adoptă stilul de muzică bluegrass, o formă mai veche a muzicii americane populare combinată cu influenţe de jazz şi blues. „Vreau să le mulţumesc celorlalţi nominalizaţi la acest premiu pentru că au pierdut”, a spus Steve Martin, în cadrul galei organizate la Ryman Auditorium. Acesta a fost primul premiu decernat de Asociaţia de Muzică Bluegrass pe care l-a câştigat Steve Martin, care cântă la banjo de peste 50 de ani, încă din timpurile copilăriei. „Pentru mine acest trofeu înseamnă foarte mult, e ca şi cum aş fi câştigat două Oscaruri”, a mai spus Steve Martin, care, de altfel, nu a câştigat până acum niciun premiu Oscar.

Steve Martin, în vârstă de 66 de ani, a lansat pe 15 martie 2011 al doilea album de muzică bluegrass intitulat „Rare Bird Alert”. Albumul conţine 13 piese, scrise de Steve Martin, iar cei din trupa Steep Canyon Rangers, care au fost în turneu alături de actor, au cântat pe album şi au co-scris trei piese. Produs de Trischka, albumul include un mix de piese vocale şi instrumentale şi colaborări cu trupa Dixie Chicks la piesa „You” şi cu Paul McCartney pe „Best Love”. De asemenea, Steve Martin a mai câştigat şi un premiu Grammy pentru prima sa colecţie de piese bluegrass de pe albumul „The Crow: New Songs for the Five String Banjo”, lansat în 2009.