Steve Martin & Alec Baldwin vor prezenta premiile Oscar

Ce este mai bun decât un prezentator simpatic, celebru şi cu simţul umorului?! Doi, bineînţeles. Pe acest principiu a mers şi Academia Americană de Film şi Ştiinţe, care a decis ca următoarea gală a premiilor Oscar să aibă nu una, ci două gazde: Steve Martin şi Alec Baldwin. Nici nu s-a anunţat bine decizia că ironiile au început deja între cei doi mari actori. „Sunt foarte bucuros că voi prezenta Oscarul alături de dulşmanul meu”, a fost reacţia lui Steve Martin, în timp ce Alec Baldwin a replicat: „Eu nu ştiu să cânt la banjo, ca el, dar sunt foarte fericit. Este o şansă unică în viaţă!”.

Dacă actorul din „ The Pink Panther / Pantera Roz” şi „ Father of the Bride Part / Tatăl miresei”, în vârstă de 64 de ani, a mai fost gazdă celui mai important eveniment hollwoodian în 2001 şi în 2003, starul din serialul „30 Rock”, cu 13 ani mai tânăr, se află la prima astfel de experienţă. Aflată la a 82-a ediţie, gala premiilor Academiei Americane de Film şi Ştiinţe va avea loc pe data de 7 martie, la Teatrul Kodak din Los Angeles.