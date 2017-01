Steve McClaren a revenit pe banca tehnică a echipei Derby County

Steve McClaren (55 de ani), fostul selecţioner al naţionalei de fotbal a Angliei, a fost numit, miercuri, antrenor al echipei Derby County. Tehnicianul britanic revine astfel la formaţia din Championship, la 17 luni după ce a fost demis din funcţie.

Fostul selecţioner al Angliei a preluat-o prima dată pe Derby în 2013, iar în primul sezon a calificat echipa în play-off-ul pentru promovare, însă a fost demis la finalul celui de-al doilea sezon. Ulterior, McClaren a mai antrenat la Newcastle şi a fost concediat în martie 2016.

"Sunt bucuros că am revenit la Derby County. Am o legătură strânsă cu acest club şi sunt foarte încântat că voi putea să duc la bun sfârşit ceea ce am început în septembrie 2013. Obiectivul meu rămâne acelaşi pe care l-am avut şi înainte: să readuc Derby County în Premier League", a declarat Steve McClaren, prin intermediul unui comunicat de presă.

Derby County a înregistrat două victorii, patru egaluri şi cinci înfrângeri în actualul sezon din Championship şi ocupă locul 20 în clasament, cu 10 puncte. În etapa a 12-a, noua formaţie a lui Steve McClaren va evolua, pe teren propriu, împotriva celor de la Leeds United.