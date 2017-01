Steve Vai, în România

Celebrul chitarist Steve Vai va cânta, în această seară, la Sala Palatului din capitală, cu o orchestră de cameră formată din 35 de muzicieni: nouă-zece violonişti, trei interpreţi la violă, doi la violoncel, unul la contrabas, trei percuţionişti, un pianist şi aproape 20 de suflători. Lor li se vor alătura muzicienii „de trupă rock\" pe care Vai îi va avea alături pe scenă: unul dintre cei mai buni baterişti români, Marcel Moldovan, care cântă alături de Marius Pop în The M Theory, un proiect fusion de o forţă extraordinară şi de o calitate comparabilă cu cea din ţările cu tradiţie în muzică, Adrian Ciuplea, un super-talentat basist român care cântă cu trupa Viţa de Vie, Călin Grigoriu, un excelent chitarist şi Fernando Drăghici, clăparul de la Krypton.

Vai a precizat că a început să compună muzică pentru orchestră de pe vremea când încă nu ştia să cânte la chitară. Referitor la experimentul care-l inspiră, acesta povesteşte, pe site-ul său, cum soţia lui, Pia, a plantat mai multe soiuri de trandafiri, de mai multe culori, în grădina casei sale. Odată crescuţi, trandafirii de mai multe culori se suprapun gardului construit din cinci bârne orizontale, susţinute din loc în loc de stâlpi verticali. „Trandafirii suprapuşi peste imaginea gardului arată ca nişte frumoase note muzicale pe un portativ. Ies din casă în fiecare zi sau o dată la două zile şi fac o fotografie, după care transcriu aranjamentul floral pe portativ. Culorile diferite ale trandafirilor reprezintă dinamica notelor. Cei mai puţin coloraţi sunt note slabe, cei mai puternic coloraţi sunt notele mai sonore. Apoi cânt la chitară muzica pe care o scriu. Aţi fi surprinşi să constataţi la ce melodii bogate, calde poţi ajunge făcând chestia asta. Cu toate astea, uneori poţi auzi şi ţepii trandafirilor\", a relatat acesta. Pentru că sortimentul de trandafiri se numeşte „China Dolls\", Vai pregăteşte o piesă care se va numi „Weeping China Doll\".

Muzicianul a dezvăluit, într-o conferinţă de presă susţinută la Bucureşti, că mai multe secvenţe muzicale astfel compuse apar în simfonia „Expanding the Universe\", un produs la care Vai a lucrat trei luni şi jumătate, câte 20 de ore pe zi. „Sunt fericit să cânt. Pentru mine, să cânt, să muncesc mult cu chitara este o plăcere. Artistul a povestit şi despre anii petrecuţi pe scenele mari ale lumii alături de artişti precum David Lee Roth sau David Coverdale. A lămurit, în acest context, şi povestea drogurilor: „Mie-mi place să caut într-una, muzical vorbind. Caut şi caut. Iar pentru ca în timpul căutării muzicale să ajungi la rezultatul dorit trebuie să ai simţurile perfect funcţionale. Este nevoie de claritate şi nu mi-a plăcut niciodată să-mi blochez claritatea. În plus, n-am fost niciodată un om foarte sănătos fizic, iar în turneele cu Frank, atunci când şi fumam, eram o epavă. Mi-am dat seama că dacă o ţin aşa o să mor, iar eu nu îmi doream decât să cânt. Astfel, alegerea a fost simplă: am renunţat la restul şi m-am dedicat cântatului, studiului\".