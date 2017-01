Steven Adler, fascinat de... penisul lui Steven Tyler

Fostul toboşar al trupei Guns N\' Roses, Steven Adler, susţine că solistul grupului Aerosmith are unul dintre cele mai mari penisuri dintre muzicienii americani care cântă rock. ”Acele pilule pentru mărire nu funcţionează. Le-am încercat! Am văzut „instrumentul” lui Steven Tyler ţinut de mâinile a cinci fete. După aşa ceva, mă consider norocos că încă mai pot să-mi dau jos hainele de pe mine. Am fost devastat!”, a declarat Steven Adler pentru site-ul TMZ.com. Steven Tyler nu a fost niciodată ruşinos atunci când a venit vorba de viaţa lui sexuală şi susţine că şi-a pierdut virginitatea culcându-se, la vârsta de 7 ani, cu două gemene. El susţine, totodată, că nicio femeie nu a putut să-i respingă vreodată avansurile sexuale. Rockerul american în vârstă de 63 de ani, care a avut două relaţii de durată, cu actriţa şi modelul Cyrinda Foxe şi cu modelul Bebe Buell, mama fiicei sale Liv Tyler şi multe aventuri, a declarat: ”Sunt foarte senzual, pasionat de ritm şi poezie. Femeile simt aceste lucruri”.

Steven Adler, în vârstă de 56 de ani, a fost toboşarul trupei Guns N\' Roses. În formula ei de succes, trupa era formată din Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Steven Adler si Izzy Stradlin. Formaţia americană Guns N\' Roses a fost înfiinţată în Los Angeles, în 1985 şi a vândut peste 90 de milioane de albume. Trupa rock Aerosmith a fost fondată în 1970, în New Hampshire. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy metal, glam, R&B şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Aerosmith este trupa americană de hard rock cu cele mai mari vânzări, 150 de milioane de albume la nivel mondial. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce, în 2005, s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor, realizat de revista ”Rolling Stone”.