Steven Gerrard va evolua la Los Angeles Galaxy

Steven Gerrard, emblematicul căpitan al echipei Liverpool, va evolua din luna iulie la formaţia Los Angeles Galaxy. „A venit momentul să fac o schimbare. Am jucat mult la Liverpool, am dat mult acestui club, dar este momentul unui nou început”, a declarat Gerrard pentru „Los Angeles Times“. Steven Gerrard a anunţat, săptămâna trecută, că nu-şi va prelungi contractul cu Liverpool, care expiră în luna iunie, astfel că va părăsi gruparea engleză după 16 ani. Gerrard a jucat aproape 700 de meciuri în cei 16 ani în care a evoluat pentru FC Liverpool, fiind căpitanul echipei. El a câştigat Liga Campionilor - în 2005, Cupa UEFA - în 2001, Cupa Angliei - în 2001 şi 2006 şi Cupa Ligii Angliei - în 2001, 2003 şi 2012. „Vreau să-mi închei cariera la cel mai înalt nivel, vreau să adaug trofee în palmaresul meu, deci clubul Los Angeles Galaxy este ideal pentru mine”, a spus Gerrard. Venirea lui Gerrard a fost oficializată miercuri de clubul californian, care nu a precizat nici durata şi nici valoarea contractului, dar, potrivit presei engleze, ar fi vorba de 18 luni pentru 7,6 milioane de euro. Steven Gerrard a semnat primul contract de jucător profesionist cu Liverpool în anul 1997, salariul său fiind în acel moment de 700 de lire pe săptămână. În vârstă de 35 de ani (îi va împlini la 30 mai), Gerrard a evoluat timp de 27 de ani pentru “cormorani” (este legitimat de la vârsta de 7 ani), totalizând pentru echipa de seniori peste 450 de partide. Are, de asemenea, 108 selecții la prima reprezentativă a Angliei. De-a lungul timpului a primit numeroase distincții, fiind desemnat cel mai bun jucător din Anglia, cel mai bun mijlocaș european și cel mai valoros fotbalist din Liga Campionilor.