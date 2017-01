Steven Seagal a revenit în România

Actorul Steven Seagal filmează în România pentru lungmetrajul "The Mercenary: Absolution", regizat de Keoni Waxman. Lungmetrajul îi are în distribuţie pe Steven Seagal, Byron Mann şi Vinnie Jones, va fi turnat în întregime în România, iar filmările vor avea loc în Bucureşti, la studiourile Castle Film, dar şi în alte zone ale Capitalei. Este pentru a cincea oară când Steven Seagal filmează în România. El a filmat aici în 2009 filmul "Born to Raise Hell", de Lauro Chartrand, în 2008 - "Against the Dark", de Richard Crudo, iar, în 2005, lungmetrajele "Attack Force" şi "Shadow Man", regizate de Richard Keusch.

Steven Seagal, născut pe 10 aprilie 1952, este actor, producător şi scenarist, el jucând în numeroase filme de acţiune. Actorul este, totodată, maestru în artele marţiale japoneze, având centura neagră cu 7 dani în stilul aikido. Filmele în care a jucat au avut încasări totale de peste 923 de milioane de dolari pe plan mondial. Steven Seagal este un cunoscut militant pentru protecţia mediului, un activist pentru drepturile animalelor şi un susţinător al mişcării pentru independenţa Tibetului.