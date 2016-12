Steven Seagal, dator la Fisc

Starul filmelor de acţiune Steven Seagal datorează Fiscului american 335.606 dolari, reprezentând taxe şi impozite neplătite pentru anul 2010. Acest lucru înseamnă că bunurile sale pot fi puse sub sechestru, până la plata datoriilor. În ultimii ani, Steven Seagal a apărut într-o serie de filme cu buget redus, printre care ”Machete” şi ”Born to Raise Hell”, dar şi în serialul de televiziune de tip reality ”Steven Seagal: Lawman and True Justice”.

O soluţie pentru a rezolva problema este ca actorul american să joace în partea a treia a seriei ”The Expendables / Eroi de sacrificiu”, creată de Sylvester Stallone. Însă, potrivit lui Jean-Claude Van Damme, care a jucat în partea a doua a seriei de succes, Steven Seagal ar trebui să lucreze puţin, pentru că nu mai este atât de în formă ca altădată. Actorul ar trebui să mai şi slăbească, pentru a fi mai agil, a mai glumit starul belgian. ”L-am întâlnit de câteva ori, este un tip de treabă. Nu mă place prea mult. Are carismă, ceva special pentru marele ecran. Mi-ar plăcea să-l văd în cel de-al treilea film The Expendables”, a declarat Jean-Claude Van Damme. Întrebat de ce nu îl place Steven Seagal, actorul belgian a replicat: ”Pentru că sunt bun”.