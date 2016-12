Steven Spielberg, aproape de primul eşec din carieră

Legendarul cineast american este aproape de primul eşec din carieră: serialul TV \"Terra Nova\", produs de acesta, riscă să fie întrerupt, din cauza audienţei scăzute. Ratingurile serialului sunt cu atât mai dezamăgitoare cu cât producția s-a bucurat de un buget impresionant, câte patru milioane de dolari pentru fiecare dintre cele 13 episoade. Acţiunea serialului se petrece în 2149, când animalele şi plantele sunt pe cale de dispariţie iar odată cu ele, viaţa pe Pământ. Pentru a salva planeta, o familie călătoreşte în timp cu 85 de milioane de ani în urmă, încercând să schimbe cursul evenimentelor. Producătorii rămân însă optimiști şi speră că \"Terra Nova\" va câştiga în audienţă odată cu episoadele următoare. În SUA au fost difuzate până acum primele şase episoade dintre cele 13 deja filmate.

Spre deosebire de \"Terra Nova\", un alt serial produs de Steven Spielberg, \"Falling Skies\", s-a bucurat anul acesta de succes. Difuzat în intervalul iunie-august, primul sezon din \"Falling Skies\" a propus publicului tot un viitor apocaliptic. Scenariul urmăreşte povestea supravieţuitorilor unui atac al roboţilor veniţi de pe altă planetă. Cu resursele de hrană şi arme reduse aproape la zero, pământenii par să fie victime sigure în acest serial ce aminteşte de \"War of the Worlds\".

În vârstă de 64 de ani, Steven Spielberg este unul dintre cei mai apreciaţi cineaşti ai ultimelor decenii. A regizat producţii antologice pentru istoria cinematografiei, printre care \"E. T.\", \"Jaws\", \"Raiders of the Lost Ark\", \"Jurassic Park\", \"Schindler\'s List\" şi \"Saving Private Ryan\". Spielberg are în palmares trei Oscaruri şi alte 124 de premii.