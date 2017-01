Steven Spielberg, editor invitat al revistei ”Empire”

Regizorul american va fi editor invitat al ediţiei care marchează împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea revistei ”Empire”, dedicată industriei cinematografiei. Bauer Media a anunţat, vineri, că o echipă redacţională a revistei va merge la Los Angeles, în cursul acestei luni, pentru a lucra, alături de celebrul regizor, la ediţia din luna iunie a revistei, care urmează să iasă pe piaţă pe 23 aprilie. Potrivit reprezentanţilor Bauer, Steven Spielberg, care este fan de mult timp al revistei, a luat în serios rolul de editor al ediţiei aniversare şi va lucra îndeaproape cu echipa redacţiei.

Steven Spielberg, care a cîştigat de două ori premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, în 1993 pentru ”Lista lui Schindler” şi în 1998 pentru ”Salvaţi soldatul Ryan”, lucrează în prezent, la Los Angeles, la filmul ”The Adventures Of Tintin: Secret Of The Unicorn”. În portofoliul companiei Bauer intră, alături de ”Empire”, titluri precum ”Heat”, ”Closer”, ”Grazia”, ”Kerrang” şi ”FHM”.