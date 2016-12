Steven Spielberg, în vacanță pe iaht

Regizorul și producătorul american Steven Spielberg și-a petrecut, ca de obicei, vacanța pe un iaht de lux, la bordul căruia a navigat pe Marea Mediterană. Alături de soția sa, actrița Kate Capshaw, Spielberg pare să fie mai fericit ca niciodată în cei 20 de ani de căsnicie. Cuplul a fost zărit în portul orașului de vis italian Portofino, ultima escală, de obicei, înainte de a ajunge în Croația, unde regizorul în vârstă de 67 de ani se duce în mod special pentru a degusta o masă de pește, pentru care este celebră micuța insulă Pag, situată în apropiere de Zadar.

Steven Spielberg și Kate Capshaw au fost însoțiți în vacanță de cei cinci copii ai lor: Theo - 26 de ani, Sasha - 24 de ani, Sawyer - 22 de ani, Mikaela - 18 ani și Destry - 17 ani. Au lipsit însă copiii din căsătoriile anterioare ale celor doi. Celebrul regizor și producător american mai are un fiu pe nume Max, de 29 de ani, din căsătoria cu actrița Amy Irving. La rândul său, Kate Capshaw mai are o fiică, Jessica Capshaw, starul serialului ”Grey's Anatomy / Anatomia lui Grey”, din căsătoria cu Robert Capshaw. Steven Spielberg și Kate Capshaw s-au căsătorit în 1991 și nimeni nu dă dea prea mari șanse de supraviețuire acestui mariaj, având în vedere antecedentele de la Hollywood. Cei doi s-au întâlnit în timpul filmărilor la ”Indiana Jones and The Temple of Doom / Indiana Jones și Templul blestemat”, unul dintre cele mai mari succese din cariera regizorului din punctul de vedere al încasărilor. Mariajul lor le-a purtat noroc și le-a adus împliniri de tot felul, iar vacanța din acest an i-a arătat cât se poate de dornici să mai petreacă timp împreună, în ciuda celor peste 20 de ani de când formează un cuplu.

Steven Spielberg este poate cel mai influent om de la Hollywood și chiar a avut nevoie de o binemeritată vacanță după un an plin. Tocmai a lansat filmul ”The Hundred-Foot Journey”, alături de buna sa prietenă Oprah Winfrey. În această comedie despre rivalitatea acerbă dintre restaurantele unui sătuc din Franța, joacă Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal și Charlotte Le Bon. În plus, are nu mai puțin de zece filme în diverse stadii, toate în calitate de producător executiv, care vor trebui lansate până în 2016. Este vorba despre un film despre cel de-al Doilea Război Mondial, fără titlu deocamdată, două continuări ale isprăvilor lui Tin Tin, miniseria de televiziune ”The Talisman”, partea a doua a seriei ”Real Steel”, mult-așteptata parte a cincea din ”Indiana Jones” și continuarea seriei ”Gremlins”, dar și un lungmetraj pe care îl va realiza alături de Tom Hanks, despre Războiul Rece.