Steven Spielberg, sensibil la tensiunile politice din SUA

Cineastul american Steven Spielberg a anunţat că filmul său despre viaţa lui Abraham Lincoln va fi lansat abia după alegerile prezidenţiale din SUA, din anul 2012, deoarece nu doreşte să alimenteze tensiunile politice din ţara sa. ”Filmul va fi lansat în mod intenţionat abia după alegerile prezidenţiale de anul viitor”, a declarat acesta. Alegerile prezidenţiale din SUA vor avea loc pe 6 noiembrie 2012. Actorul britanic Daniel Day-Lewis va interpreta rolul fostului preşedinte american, iar în rolul soţiei acestuia a fost distribuită actriţa Sally Field. Joseph Gordon-Levitt va juca rolul fiului cel mare al fostului preşedinte american, Robert Todd Lincoln, iar Tommy Lee Jones îl va portretiza pe Thaddeus Stevens, liderul Partidului Republican şi, totodată, congresman din partea statului Pennsylvania.

Lungmetrajul ”Lincoln” are la bază bestsellerul ”Team of Rivals”, scris de Doris Kearns Goodwin, laureată a premiului Pulitzer. Romanul prezintă diverse aspecte petrecute în ultimele patru luni din viaţa preşedintelui american Abraham Lincoln, încercările sale de a aboli sclavia şi de a pune capăt Războiului Civil din SUA (1861-1865) dar şi disputele sale politice cu membrii cabinetului de la Casa Albă. Scenariul pentru acest lungmetraj a fost scris de un alt laureat al premiului Pulitzer, scriitorul Tony Kushner, scenaristul miniseriei de televiziune ”Angels in America / Îngeri în America”. Filmările vor debuta în curând, în oraşul Richmond din statul Virginia, deoarece clădirile din acest oraş seamănă cu cele din Washington în perioada Războiului Civil.

În luna iulie, un alt film despre Abraham Lincoln, intitulat ”The Conspirator”, a fost lansat în America de Nord. Regizat de Robert Redford şi avându-l în rolul principal pe James McAvoy, acest lungmetraj spune povestea lui Mary Surrattr, o femeie acuzată că a jucat un rol important în asasinarea lui Lincoln în 1865.