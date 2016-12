Steven Tyler a înregistrat o piesă cu Psy

Steven Tyler, solistul trupei americane Aerosmith, a înregistrat un duet cu rapperul sud-coreean Psy, interpretul piesei ”Gangnam Style”. Rapperul asiatic spune că a înregistrat acel single pentru noul său album şi că această colaborare inedită reprezintă pentru el un vis devenit realitate. ”Atunci când eram elev, plângeam la propriu când ascultam Aerosmith cântând piese precum ”Crazy” şi ”Amazing”. Ei au fost modelele mele de viaţă şi acum am ajuns să colaborez cu Steven Tyler. Îţi vine să crezi? Iubesc viaţa pe care o am!”, a declarat Psy pentru versiunea italiană masculină a revistei ”Vogue”. Potrivit presei internaţionale, cei doi cântăreţi s-au cunoscut în culisele scenei, la un festival muzical din Singapore, în luna mai. Cu acea ocazie, Psy a postat pe Twitter o fotografie în care apare alături de Steven Tyler, dar şi o fotografie cu setlist-ul trupei Aerosmith, pe spatele căreia Steven Tyler a scris următorul mesaj: ”Psy, e o onoare şi o plăcere să te cunosc. Cu dragoste, Steven Tyler”.

Titlul piesei înregistrate de cei doi artişti nu a fost deocamdată dezvăluit. Totodată, Psy a dezvăluit faptul că speră să lanseze un cover după o piesă celebră a trupei Queen, după o întâlnire cu chitaristul Brian May, în timpul căreia i-a descris muzicianului britanic cum Freddie Mercury i-a influenţat cariera şi felul în care se exprimă pe scenă. ”Gangnam Style” a făcut din Psy un superstar internaţional, după postarea videoclipului acestei piese pe site-ul YouTube, în vara anului 2012. De atunci, videoclipul a fost vizualizat de 1,7 miliarde de ori, doborând toate recordurile. Steven Tyler este liderul trupei rock Aerosmith, care a fost fondată în 1970, în New Hampshire. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy metal, glam, R&B şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Aerosmith este trupa americană de hard rock cu cele mai mari vânzări - 150 milioane de albume la nivel mondial. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, iar în 2005 s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor realizat de revista ”Rolling Stone”.