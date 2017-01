Steven Tyler a părăsit Aerosmith

Solistul trupei Aerosmith a părăsit grupul, după 40 de ani de activitate. Anunţul este confirmat la câteva luni după ce Steven Tyler a negat public zvonurile că Aerosmith se află la un pas de despărţire şi după ce grupul a fost forţat să amâne o serie de concerte din cauza accidentelor şi diverselor boli.

În august 2009, solistul şi-a fracturat umărul după ce a căzut pe scenă în Dakota de Sud, iar formaţia şi-a amânat toate concertele din vară. Chitaristul Joe Perry a recunoscut că, după accident, el şi Steven Tyler nu au mai vorbit mai bine de o lună, iar zvonul că trupa trece prin dificultăţi a făcut înconjurul lumii. Joe Perry a declarat că solistul a părăsit grupul imediat după spectacolul de la Abu Dhabi, desfăşurat săptămâna trecută. ”Din câte vă pot spune, Steven a plecat. Nu ştiu mai multe decât voi despre asta. Am luat avionul acum două nopţi. Am văzut online că Steven a spus că are de gând să ne părăsească. Nu ştiu pentru cât timp, dacă este pentru totdeauna sau nu”, a afirmat liderul trupei. Joe Perry pretinde că neînţelegerile în trupă au luat naştere din cauza lipsei de comunicări a solistului, care nu le mai răspundea la telefon.

Joe Perry susţine că el va continua cu Aerosmith, fie că solistul se întoarce sau nu. ”Acum mă gândesc la cum vom continua. Aerosmith este o trupă atât de puternică, vreau să spun că este ca o locomotivă cu aburi. Nu poţi să neglijezi 40 de ani în care patru băieţi au cântat împreună cât de bine au putut. Încercăm să ne dăm seama în ce direcţie ar trebui să o luăm”, a completat rocker-ul.