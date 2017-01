Steven Tyler îşi va publica autobiografia

Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, care va concerta la Bucureşti, pe 18 iunie, îşi va publica autobiografia, “Does the Noise in My Head Bother You?”, în luna noiembrie. Volumul urmăreşte tinereţea lui Steven în Bronx, influenţele muzicale care au constituit începuturile stilului Aerosmith şi parteneriatul cu Joe Perry. Cartea descrie ascensiunea uneia dintre cele mai iubite trupe de rock americane, căderea şi recucerirea culmilor rockului, vreme de trei decenii. Muzica Aerosmith şi viaţa lui Steven Tyler, în vârstă de 62 de ani, acoperă o mare parte din paginile cărţii: poveştile de dragoste, relaţia cu cei patru copii ai săi, inclusiv cu actriţa Liv Tyler şi scriitoarea Mia Tyler. Dincolo de aceste aspecte stau în centrul atenţiei viaţa de turneu şi latura economică a business-ului de rock star, cu toate picanteriile de care cititorul are nevoie: sex, droguri şi rock & roll. Steven Tyler a muncit la acest volum mare parte din ultimii ani şi spune că materialul este concentrat mai mult pe aspectul personal al poveştii, spre deosebire de biografia trupei, din 2003, intitulată “Walk This Way: The Autobiography of Aerosmith”. Presa americană vehiculează uriaşa sumă de două milioane de dolari pe care editura Harper Collins ar fi plătit-o pentru a-şi asigura drepturile de publicare a autobiografiei lui Steven Tyler.