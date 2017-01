Steven Tyler îşi va publica memoriile

Vocalul trupei rock Aerosmith va publica, anul viitor, un volum de memorii. Legendarul rocker va colabora cu Ecco, o filială aflată sub umbrela editurii HarperCollins. “Am atît de multe poveşti extravagante - prea multe - şi am să le spun pe toate”, a declarat Steven Tyler. Cartea va dezvălui secrete despre perioada în care Steven Tyler era dependent de heroină, precum şi celelalte probleme pe care le-a avut de pe urma numeroaselor abuzuri de substanţe. Detaliile financiare cu privire la contractul încheiat cu HarperCollins nu au fost dezvăluite.

Muzicianul în vîrstă de 60 de ani, care face parte dintre artiştii intraţi în Rock and Roll Hall of Fame, a fost dependent de droguri şi alcool în anii \'70 şi la începutul anilor \'80. În 1986, acesta a urmat o cură de dezintoxicare, urmată apoi de o revenire marcată de succes a trupei Aerosmith. În septembrie 2006 a dezvăluit că în 2003 a fost diagnosticat cu hepatită C. Steven Tyler a contractat acest virus cu mulţi ani înainte, fără să manifeste niciun fel de simptom. Timp de un an a urmat un tratament constînd din pastile şi injecţii cu interferon. Cîntăreţul, care nu a dat detalii despre modul în care a contractat acest virus, a mai declarat atunci că plănuieşte să vorbească mai deschis despre bătălia dusă cu hepatita C, pentru a atrage atenţia publicului asupra acestei grave maladii.