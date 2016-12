Steven Tyler părăseşte emisiunea American Idol

Rockerul Steven Tyler a confirmat faptul că va părăsi emisiunea American Idol, pentru a se concentra mai mult asupra carierei muzicale alături de colegii săi din trupa Aerosmith. Solistul trupei Aerosmith a fost membru în juriul emisiunii de talente muzicale American Idol, alături de Jennifer Lopez şi Randy Jackson. „După o perioadă îndelungată de gândire, am decis că a sosit timpul să îmi părăsesc amanta American Idol. Am stat prea mult timp departe de prima mea dragoste, Aerosmith, însă acum mă voi întoarce la ea”, a spus Steven Tyler. Rockerul a spus că a adorat fiecare minut petrecut alături de echipa de la American Idol şi că s-a distrat copios în cele două sezoane ale show-ului, dar acum doreşte să cânte din nou cu trupa care l-a făcut celebru. „Următorii câţiva ani îi voi dedica muzicii rock. Pe 6 noiembrie, vom lansa noul nostru album, „Music from Another Dimension”, pe Terra, Lună, Marte şi dincolo de stele. American Idol a fost un proiect foarte amuzant, am adorat fiecare minut petrecut alături de echipa emisiunii, dar acum a venit vremea să cânt iarăşi muzică rock”, a adăugat solistul formaţiei americane. Jennifer Lopez a declarat la rândul ei că nu ştie, deocamdată, dacă va reveni în juriul emisiunii American Idol pentru cel de-al 12-lea sezon al show-ului, ce va debuta la toamnă.