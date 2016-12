Steven Tyler şi Joe Perry, premiaţi pentru talentul lor de compozitori

Solistul, respectiv chitaristul trupei americane Aerosmith, considerată una dintre cele mai bune trupe rock din ultimii 40 de ani, Steven Tyler şi Joe Perry au fost premiaţi pentru talentul lor de compozitori, de Societatea Compozitorilor, Autorilor şi Editorilor americani. Cei doi, supranumiţi ”gemenii toxici” în perioada de început a trupei, o perioadă turbulentă, alimentată de consumul de droguri, au compus împreună unele dintre cele mai cunoscute piese ale trupei Aerosmith, precum ”Walk This Way” şi ”Back in the Saddle”, care au contribuit la succesul acestui grup la jumătatea anilor \'70. După ce au câştigat multe premii Grammy şi alte trofee muzicale, Tyler şi Perry au fost premiaţi ieri de American Society of Composers, Authors and Publishers / ASCAP. Cei doi muzicieni vor fi incluşi în Songwriters Hall of Fame pe 13 iunie. Aceştia au lipsit însă de la ceremonia organizată de ASCAP, întrucât se află în Australia, unde susţin câteva concerte din turneul mondial al trupei, intitulat Global Warming, un turneu de promovare a celui mai recent album al formaţiei americane, primul material de studio după cel din 2001.