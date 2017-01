Steven Tyler, subiect de film

Biografia muzicianului american Steven Tyler din trupa Aerosmith, intitulată ”Does the Noise in My Head Bother You? / Te deranjează zgomotul din capul meu?”, va fi ecranizată de casa de producţie a cineastului Ron Howard. Anunţul a fost făcut chiar de către Steven Tyler, potrivit căruia Ron Howard a cumpărat deja drepturile asupra volumului biografic. În vârstă de 63 de ani, muzicianul este cunoscut în toată lumea ca solist vocal al legendarei trupe rock Aerosmith. În anii \'70-\'80, Steven Tyler a consumat droguri şi alcool în cantităţi considerabile, motiv pentru care a fost obligat să meargă la dezintoxicare. Artistul a fost căsătorit de două ori şi are trei copii, cel mai cunoscut dintre aceştia fiind fiica Liv Tyler, devenită actriţă de succes.