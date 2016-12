Stevie Wonder, din nou celibatar

Cântăreţul american Stevie Wonder a redevenit celibatar, după ce divorţul de cea de-a doua soţie a lui, Kai Millard Morris, a fost finalizat marţi. Stevie Wonder şi Kai Millard Morris, care este designer de modă, s-au căsătorit în 2001 şi s-au despărţit în 2009. Potrivit înţelegerii dintre părţi, publicată de site-ul TMZ.com, Stevie Wonder a acceptat să plătească fostei sale soţii o pensie alimentară de 25.000 de dolari pe lună, pentru întreţinerea celor doi copii ai lor. Artistul şi Kai Millard Morris vor împărţi custodia copiilor. Stevie Wonder a devenit tată pentru a noua oară în 2014, atunci când actuala sa iubită, Tomeeka Robyn Bracy, a născut o fetiţă care a primit numele Nia. Primul copil al lui Stevie Wonder cu Tomeeka Robyn Bracy s-a născut în anul 2003. Cântărețul american, în vârstă de 65 de ani, a fost căsătorit prima dată cu o colaboratoare apropiată, Syreeta Wright, din 1970 până în 1972.

