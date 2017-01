Stevie Wonder, omagiat la Casa Albă

Preşedintele Barack Obama este mare admirator al muzicii lui Stevie Wonder şi chiar a ales hit-ul “Signed, Sealed, Delivered” drept coloană sonoră a campaniei sale electorale. De altfel, cîntăreţul nevăzător a fost şi unul dintre artişţii invitaţi să cînte şi la convenţia Partidului Democrat de la Denver, dar şi la învestirea în funcţie a preşedintelui Obama la Washington. Aşa că nu reprezintă o surpriză alegerea preşedintelui de a-i decerna prestigiosul premiu Gershwin lui Steve Wonder, pentru întreaga sa carieră, în care a îmbinat stilurile pop şi funk, R&B şi gospel. “Trebuie să admit că dacă nu aş fi fost fan Steve Wonder, Michelle nici nu s-ar fi uitat la mine şi nu am fi fost căsătoriţi azi”, a explicat cu umor Barack Obama. “Faptul că am căzut de acord la pasiunea comună pentru Stevie Wonder a fost esenţa strategiei mele de curtare”, a continuat acesta. Elegantă, într-o rochie verde, Prima Doamnă a fost de acord cu afirmaţiile soţului său. “Ascultam împreună muzica lui Stevie Wonder, cîntece despre viaţă, dragoste sau disperare. Le ascultam încontinuu”, a afirmat Michelle Obama.

Stevie Wonder, în vîrstă de 59 de ani, a fost foarte emoţionat de prezentarea nonconformistă făcută de cuplul prezidenţial. De la debutul său din anul 1963, Stevie Wonder, pe numele său real Stevland Hardaway Morris, a lansat peste 30 de hit-uri, dintre care zece au ajuns pe prima poziţie în clasamentele americane şi deţine 22 de premii Grammy. La ceremonia desfăşurată la Casa Albă, lui Stevie Wonder i-au mai adus omagii Tony Bennett, Martina McBride şi will.i.am.