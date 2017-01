Stevie Wonder va cânta la Festivalul de Jazz de la Montreux 2014

Stevie Wonder, Pharrell Williams, Massive Attack şi Herbie Hancock se numără printre vedetele care vor concerta la cea de-a 48-a ediţie a Festivalului de Jazz de la Montreux, considerat cel mai prestigios festival de gen din lume. "Participarea legendei muzicii soul Stevie Wonder, pe 16 iulie, reprezintă "capitolul-lipsă" din istoria festivalului. Marele vis al lui Claude Nobs, fondatorul festivalului, decedat în urmă cu aproape doi ani, se va împlini în acest an", au precizat organizatorii într-un comunicat.

Chris Rea va participa şi el la acest eveniment muzical, unde va susţine singurul său concert programat pentru acest an. Printre muzicienii de renume care vor fi prezenţi la Montreux în acest an se află Everlast, Selah Sue, Eels, Pharrell Williams, Passenger, Outkast, Massive Attack, Jamie Cullum, Ricardo Villalobos, Paloma Faith, Robin Thicke, Burhan Ocal, Van Morrison, Damon Albarn, Morcheeba, Ed Sheeran. De notat sunt şi concertele ce vor fi susţinute de Buddy Guy şi Robert Plant & the Sensational Space Shifters.

La Montreux Jazz Club, Jack DeJohnette va împărţi scena cu Matt Garrison şi Ravi Coltrane. Vor cânta, de asemenea, cvintetul lui John Scofield şi Mosaic Project-ul toboşarei Terri Lyne Carrington. Etienne Daho şi Mathieu Chedid vor participa pentru prima dată la festival. Cea de-a 48-a ediţie a Festivalului de Jazz de la Montreux se va desfăşura în perioada 4 - 19 iulie.