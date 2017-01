Stevie Wonder va lansa primul lui DVD live

Cîntăreţul american Stevie va lansa primul lui DVD live, luna viitoare, materialul incluzînd seria de concerte susţinute de artist în perioada 30 septembrie - 1 octombrie, la O2 Arena din Londra. Acest material este intitulat ”Live At Last” şi va fi lansat pe 10 martie, de casa Universal Motown, fiind disponibil în formatele DVD şi Blu-ray. Spectacolele din Londra fac parte din primul mare turneu susţinut de Stevie Wonder în ultimul deceniu. Lista celor 27 de piese include hituri precum ”Living for the City”, ”Overjoyed” şi ”Sir Duke”, dar şi cîteva piese speciale britanice, preluări ale unor piese ale trupelor Beatles şi Rolling Stones.

Stevie Wonder a participat la concertele ocazionate de ceremonia de învestire în funcţie a preşedintelui Barack Obama, în Washington, unde a lansat un nou single, intitulat ”All About the Love Again”. De asemenea, cîntăreţul colaborează cu Tonny Bennett pentru albumul acestuia, care va fi produs de Quincy Jones. Surse apropiate artistului au declarat că acest disc va conţine multe coveruri ale unor piese interpretate de Marvin Gay, dar într-o variantă mai apropiată de muzica jazz. În 2005, Stevie Wonder a lansat primul său album din ultimii zece ani, ”A Time to Love”, care a intrat direct pe locul cinci în topurile pop americane şi care s-a vîndut în 469.000 de exemplare, potrivit Nielsen SoundScan. Artistul a contribuit la promovarea albumului apărînd într-un episod al emisiunii de televiziune American Idol.

Stevie Wonder a cîştigat 25 de premii Grammy pentru hiturile sale, dar şi unul pentru întreaga carieră şi a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame şi în Songwriters Hall of Fame.