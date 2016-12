Stewardesă stagiară la manşa unui avion de linie

Un incident şocant s-a produs recent în timpul unui zbor al companiei Air India pe ruta Bangkok - New Delhi: ambii piloţi s-au dus la culcare, lăsând-o în locul lor, la manşa aeronavei cu 166 de pasageri la bord, pe o stewardesă stagiară, timp de 40 de minute, relatează ”Times of India”. La un moment dat, însoţitoarea de bord a deconectat accidental pilotul automat şi echipajul a trebuit să fie trezit de urgenţă. Incidentul în timpul zborului AI 133 de la Bangkok s-a produs la o altitudine de 11.000 de metri. Atunci când avionul a luat înălţimea necesară, primul pilot, Ravindra Nath, a spus că are nevoie să meargă la toaletă, a părăsit cabina piloţilor şi s-a dus să doarmă la Business Class. Procedura standard a companiei Air India prevede ca minim un pilot să se afle în cabina de pilotaj, pentru a ţine sub control zborul şi, dacă este necesar, să oprească pilotul automat şi să preia conducerea aeronavei. Cu toate acestea, după o jumătate de oră, căpitanul aeronavei, B. K. Soni, a decis să se alăture colegului său. Este adevărat că, înainte, le-a chemat pe cele două însoţitoare de bord, printre care şi stagiara Kanika Kala şi le-a explicat preţ de câteva minute cum se pilotează un avion. După aceea, căpitanul a conectat pilotul automat şi s-a retras. Cei doi nu au putut să doarmă mai mult de 40 de minute, întrucât stewardesa stagiară a deconectat accidental pilotul automat şi, speriată, a trezit piloţii. Incidentul a ajuns în atenţia Direcţiei Generale pentru Aviaţia Civilă din India (DGCA) care a anunţat că piloţii vinovaţi au interdicţie de a mai zbura o perioadă de timp, ca urmare a încălcării normelor de siguranţă.