Stielike va pregăti naţionala Coastei de Fildeş

Fostul internaţional german Ulrich Stielike a fost numit în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal a Coastei de Fildeş, semnînd un contract pe doi ani. Stielike, în vîrstă de 52 de ani, îl va înlocui pe francezul Henri Michel, al cărui contract nu a fost prelungit după eliminarea din faza grupelor la CM din Germania. Tehnicianul german a mai antrenat reprezentativa Elveţiei (1989-1991) şi formaţiile Germaniei "under 18" (1998-1999), "under 21" (2002-2004), şi "under 20" (2004-2006).