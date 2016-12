Stigma s-a reunit!

Fanii trupei Stigma au motive serioase de bucurie, în această primăvară. Formaţia s-a reunit şi a lansat deja două compoziţii noi, intitulate „O iubire pe viaţă” şi „Rămâi femeie”, lucru care prefigurează un nou început, ceea ce va genera, cu siguranţă, noi concerte şi posibil un nou album. Cele două piese noi, înregistrate în formula Emanuel Mirea şi Cornel Sorian, au fost postate, săptămâna trecută, pe contul oficial de YouTube al grupului.

„Se spune că prietenii adevăraţi sunt cei pe care ţi-i faci în adolescenţă. După 10 ani de drumuri separate, am marea bucurie să mă reîntâlnesc şi să lucrez din nou cu unul din cei mai buni prieteni pe care i-am avut în viaţa asta şi fără îndoială, muzicianul cu care am rezonat cel mai bine - Emanuel Mirea. Nimic nu s-a schimbat. Avem aceeaşi bucurie de a cânta şi muzele roiesc în jurul nostru când scriem. Am lucrat cu multe zeci de oameni în anii aceştia, dar n-a fost niciodată la fel. Nici nu ştiţi câtă bucurie îmi aduce reîntâlnirea aceasta! Stigma nu şi-a spus încă ultimul cântec!”, a scris Cornel Sorian pe pagina de Facebook a trupei Stigma.