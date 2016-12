Ştiinţa Bacău a câştigat Cupa României la volei feminin

15:55:29 / 24 Martie 2014

volei

Un meci care a alternat fazele frumoase cu unele mai anoste,cu greseli de arbitraj- in setul 3,dar in favoarea lui Dinamo,asa ca nu am inteles de ce au parasit sala la final- , un meci muncit, in care a castigat echipa care a aratat pe final mai multa luciditate in actiuni. Per total,o partida reusita,care ne-a facut si mai mult sa regretam faptul ca nu le vom mai vedea la sala din Constanta pe fetele noastre care au facut volei feminin de performanta...