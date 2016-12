Stilistul vedetelor, condamnat cu suspendare pentru accidentul din Mamaia

Un personaj monden controversat s-a ales cu cazier penal. Nicu Niculina, cunoscut ca stilist și animator sub numele de Adrian Pescariu, a fost condamnat ieri, de către magistrații Judecătoriei Constanţa, la o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală din culpă și conducere fără permis. El a primit, inițial, două pedepse, una de un an pentru vătămare și cealaltă de un an și jumătate pentru conducere fără permis, care au fost contopite și i s-a dat cea mai dură dintre acestea. Pescariu a căpătat la sentință și o perioadă de încercare de patru ani și șase luni, în care trebuie să stea cuminte și să nu încalce legea în niciun fel.

Pe durata executării pedepsei, Pescariu trebuie să se prezinte periodic la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, ca să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea. Acesta mai trebuie să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă.

Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.

Sentința a survenit în urma unui incident petrecut în trafic în urmă cu patru ani și jumătate. În octombrie 2011, Pescariu a condus pe bulevardul Mamaia un autoturism și, la un moment dat, a pierdut controlul direcţiei, a părăsit carosabilul şi a izbit un panou publicitar. În urma impactului au fost rănite trei persoane, un bărbat și două femei.