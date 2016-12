„Ştim că 72% din banii plătiţi pentru benzină se duc la Boc şi Ialomiţianu”

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, vineri, că 72% din banii pe care îi plătesc românii pentru benzină \"se duc la Boc şi Ialomiţianu\", dar nu se ştie ce se întâmplă cu ei, astfel că PSD a propus înfiinţarea unei comisii parlamentare care să analizeze problema preţului carburanţilor. \"Noi am propus deja şi vom face, de la 1 februarie, o comisie parlamentară pe tot ce înseamnă industria petrolieră din România, ca să identifice responsabilii, dar şi soluţiile. Responsabilii ştim care sunt, dar am vrea să găsim soluţiile. Domnul Boc nu ne-a dat nicio soluţie. Noi ştim că 72% din banii plătiţi pentru benzină se duc la Boc şi la Ialomiţianu, ministrul de Finanţe. Problema este de ce se duc şi ce fac cu ei, aşa încât în România plătim unul din cele mai mari preţuri din Europa la combustibil\", a spus Ponta. Preşedintele PSD, Victor Ponta, declara, miercuri, că parlamentarii social-democraţi şi liberali vor solicita înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la situaţia industriei petroliere, iar această comisie ar trebui să analizeze situaţia actuală din industria petrolieră şi modul în care s-a ajuns la nivelul actual al preţurilor carburanţilor la pompă, precum şi încălcările legislaţiei în domeniu din ultimii ani. Comisia de anchetă ar urma să analizeze, potrivit deputatului PSD Iulian Iancu, activitatea tuturor operatorilor din lanţul producţie-transport-distribuţie de petrol şi produse petroliere. Iancu a afirmat că PSD are informaţii că pe lanţul concesionare-distribuţie există evaziune fiscală, economie subterană şi produse contrafăcute. Deputatul PSD nu a menţionat sursa informaţiilor pe care le-a vehiculat. El a precizat că ar trebui verificat şi modul în care s-a încheiat contractul de concesiune pe zona platformei continentale către acelaşi producător ca şi în cazul Ucrainei, respectiv Lukoil, în detrimentul Romgaz. Amintim că, în ultimele săptămâni, în aproape toate marile oraşe ale ţării au avut loc proteste ale şoferilor, care au mers la benzinării şi au alimentat maşinile cu cantităţi mici de combustibil, pentru care au plătit cu monede de 1 ban şi 5 bani, blocând, efectiv, timp de mai multe ore, staţiile de alimentare.