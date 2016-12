Stimularea natalităţii, o problemă socială

Stimularea natalităţii este o problemă socială, nu medicală, iar cheful românilor de a avea copii trebuie stimulat prin măsuri legislative, nu medicale, a declarat, ieri, ministrul Sănătăţii, Ladislau Ritli, după ce a participat la Forumul Român de Sănătate, organizat de Mediafax şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). „Trebuie să stimulezi cheful de a avea copii prin măsuri legislative de acces mai uşor la loc de muncă, acces la locuinţă, la un salariu normal, îngrijirea corespunzătoare a nou-născutului, a sugarului”, a spus Ritli. El a precizat că stimularea natalităţii nu ţine de Ministerul Sănătăţii, ci de societate.

„Stimulente medicale pot fi, pot să-mi imaginez, dar nu e cazul”, a spus ministrul.

El a admis că, în condiţii de criză, când se aplică tăieri de salarii, este mai dificil de stimulat acest chef al românilor de a avea copii. Ritli a atras atenţia că natalitatea a scăzut aproape la jumătate faţă de acum 20 de ani. „Natalitatea este aproximativ jumătate sau două treimi din ce a fost în urmă cu 20 de ani. Asta înseamnă că sunt nuclee familiale mai mici, familiile nu sunt vârstnice, dar nu sunt aşa de tinere. Tinerii aşteaptă copilul după ce îşi fac casă, masă, maşină. Asta înseamnă că este un risc foarte mare. După 30 de ani, deja, la o femeie este un risc foarte mare să accepte primul copil”, a spus Ritli.

În acest context, demnitarul a insistat asupra revenirii la sistemul de supraveghere a gravidei şi a sugarului. „Azi nu e rezolvat (acest lucru - n.r.). Am avut un sistem care s-a şters, din păcate, pentru că s-a considerat că este depăşit, şi nu este. S-a dovedit că mortalitatea infantilă este un factor esenţial, respectiv un indicator esenţial de civilizaţie, de cultură sanitară, şi nu numai, şi am neglijat acest aspect. Ştiu că trebuie să revenim la obiceiurile care la un moment dat au fost promovate de a supraveghea corect la domniciu sugarii, sugarii cu risc, ca să avem - nu ştiu dacă este foarte uşor - să avem mai mulţi copii, dar calitatea, produsul de concepţie contează foarte mult”, a spus Ritli, care a adăugat că România are o prematuritate dintre cele mai mari din Europa.