Stimulente pentru alegătorii americani care vor vota

Starbucks va oferi gratuit o cafea la filtru, ca stimulent de activare a electoratului, tuturor celor care vor vota astăzi, campanie anunţată printr-un spot de 60 de secunde în cadrul emisiunii Saturday Night Live. Sistemul de bonificaţie a votului oferit de Starbucks nu necesită vreo dovadă efectivă a faptului că alegătorii au votat, funcţionînd conform unui “cod al onoarei”, a anunţat purtătorul de cuvînt al companiei, Lily Gluzberg. Se pare că autorul originalei idei este Bill McDougle, care a trimis propunerea companiei prin e-mail, la începutul lunii octombrie, răspunzînd rubricii My Starbucks Idea. Acesta a declarat că nu credea că sugestia lui are şanse să fie implementată dar a decis să o trimită pentru că i s-a părut o formulă bună de a stimula oamenii să participe la vot. În cursul zilei de sîmbătă, 1 noiembrie, McDougle a fost anunţat prin intermediul unui e-mail că ideea sa se va concretiza pentru că a fost primită cu entuziasm de internauţii de pe site.

Campania a fost promovată printr-un spot de 60 de secunde, difuzat în cursul emisiunii Saturday Night Live, dar cel mai important beneficiu de imagine pentru companie va fi că va genera “word of mouth”. Spotul comercial este o execuţie simplă care începe cu întrebarea “Ce s-ar întîmpla dacă tuturor ne-ar păsa atît de mult încît să votăm?” şi se încheie cu “Tu şi Starbucks. Este vorba despre mai mult decît cafea”. În cadrul conferinţei despre leadership organizate de Starbucks, recent, în New Orleans, echipa de management a companiei s-a angajat să iniţieze politici în beneficiul comunităţii, prin practici de comerţ etice, respectarea principiilor ecologice şi implicare activă în viaţa comunităţii. Oferta lansată de Starbucks reprezintă extensia practică a promisiunii companiei şi este popularizată pe forumul online al companiei.