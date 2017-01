Sting, aplaudat de 20.000 de fani

Legendarul solist britanic Sting a concertat, luni seară, în faţa a peste 20.000 de români, în Piaţa Constituţiei din Capitală. Fostul membru al trupei The Police a urcat pe scena imensă alături de o orchestră impresionantă compusă din 50 de instrumentişti dirijaţi de celebra Sarah Hicks. Laturile scenei - adusă din Olanda, special pentru acest eveniment - au fost cuprinse de două ecrane gigantice. Amplasamentul a fost asamblat pentru a susţine 14 tone de echipamente, instrumente şi muzicieni. Piaţa Constituţiei, împărţită în trei mari sectoare, s-a umplut complet înainte de începerea spectacolului pe care artistul l-a susţinut în premieră, la Bucureşti, în cadrul turneului european „Symphonicity”.

Instrumentiştii din orchestra simfonică au salutat publicul în jurul orei 20.15, şi-au acordat instrumentele, iar după câteva minute, şi-a făcut apariţia şi Sting, în aplauzele celor prezenţi. Îmbrăcat simplu, acesta a afişat o atitudine destinsă şi calmă, începându-şi repertoriul cu piesa \"Every Little Thing She Does Is Magic\". Spectatorii au reacţionat pozitiv la interpretarea ireproşabilă a unor melodii cunoscute precum „If I Ever Lose My Faith In You\", „Englishman in New York\", „I\'m Mad About You\", „Roxane\", „Russians\", „When We dance\", „Shape of My Heart\" sau „I Hung My Head\".

După o oră de la începerea spectacolului, artiştii au făcut o pauză de 20 de minute, după care au cântat încă 70 de minute. Publicul a aplaudat şi fredonat pe refrenele pieselor „Fields of Gold\", „Moon Over Burbon Street\", „Fragile\", „Every Breath You Take\", „Desert Rose\" şi „Message in a Bottle\". S-au remarcat contribuţiile artiştilor Dominic Miller (chitară), Rhani Krija (percuţie), Jo Lawry (voce) şi Ira Coleman (bass), care l-au acompaniat pe celebrul cântăreţ. Sonorizarea evenimentului a fost catalogată la superlativ de public: concentrându-se pe calitate şi nu neapărat pe volum, aceasta a pus în valoare atât fondul muzical al orchestrei, cât şi timbrul vocii apreciatului solist. La final, Sting a salutat spectatorii, a prezentat formaţia şi pe dirijoarea orchestrei şi a ieşit din scenă, în aplauzele publicului. Printre melomani s-au numărat atât actori şi artişti autohtoni, fani din ţară dar şi veniţi special din străinătate pentru acest eveniment şi chiar politicieni.