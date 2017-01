Sting are în dormitorul matrimonial tablouri cu femei goale

Despre escapadele sale cu alte femei s-au spus destule, iar pasiunea sa de a experimenta lucruri noi în dormitor este deja cunoscută. Sting are marele noroc că şi partenera sa de viaţă, Trudie Styler, este pe aceeaşi lungime de undă cu el. Şi, cum romantismul porneşte de la un decor adecvat, cuplul celebru are parte de o atmosferă erotică în reşedinţa din Manhattan, al cărei dormitor matrimonial este decorat şi zugrăvit absolut surprinzător. Roşul este culoarea care dă tonul întregii camere. Pînă şi lenjeria de pat este în concordanţă cu nuanţa pereţilor. Însă, două tablouri atrag în mod special atenţia. Unul dintre ele înfăţişează o tînără sumar îmbrăcată, aşezată pe bancheta din spate a unui Mercedes, alături de un bărbat care încearcă să o dezbrace, iar celălalt tabou are tot femeia în prim plan, reprezentată de o ”pereche” de picioare lungi, acoperite doar în portjartier negru. Operele care îi aparţin pictorului Helmut Newton au stîrnit mari controverse în întreaga familie. Fiul lor, Giacomo, a crezut la un moment dat că femeia din tablou este mama lui în tinereţe sau chiar sora sa. S-a liniştit cînd a auzit că este, totuşi, o anonimă.

Pasionat de achiziţiile imobiliare, Sting a investit mult în acest domeniu. Pe lîngă locuinţa din Manhattan, muzicianul britanic este proprietarul unor reşedinţe şi în Mayfair şi Malibu, iar mai nou a cumpărat moşii şi în Wiltshire şi Toscana.