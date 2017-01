Sting lansează un album de muzică... clasică

Rockerul britanic a lansat primul său album de muzică clasică, ce conţine cîntece acompaniate de lăută compuse de John Dowland (1563 - 1626), care se îmbină perfect cu stilul pop. Lansarea albumului "Songs from the Labyrinth", sub eticheta faimoasei companii Deutsche Grammophon, a coincis cu cea de-a 55-a aniversare a fostului lider al trupei The Police, pe 2 octombrie. Sting este acompaniat de maestrul bosniac al lăutei Edin Karamazov. Albumul va fi lansat în Germania, Austria, Elveţia şi Italia pe 6 octombrie, pe 10 octombrie în Statele Unite şi în restul lumii pe 9 octombrie.

Sting a descoperit opera lutierului şi compozitorului renascentist din perioada elisabetană în urmă cu multă vreme şi atunci nu şi-a imaginat că într-o zi o va înregistra. Gordon Matthew Sumner, alias Sting, a făcut cunoştinţă cu opera lui John Dowland ascultînd albumul unui tenor englez, Peter Pears, care era acompaniat la lăută de chitaristul britanic Julian Bream. Apoi prietena sa, pianista franceză Katia Labeque, i-a spus că este de părere că vocea lui se pretează interpretării acestei muzici şi l-a rugat să cînte cîteva dintre piesele lui John Dowland, cunoscut ca primul cantautor din istoria muzicii.

În urmă cu doi ani, chitaristul său, Dominic Miller, i-a oferit lui Sting o lăută concepută special pentru el. "Instrumentul m-a fascinat atît de mult încît m-am cufundat în repertoriul lui Dowland", a explicat cîntăreţul mai tîrziu. Sting, a declarat, de altfel, că el consideră aceste piese ca "muzică pop scrisă în anii 1600".