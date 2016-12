Sting lucrează la un musical

Muzicianul britanic Sting lucrează la primul musical din carieră, care va avea premiera la toamnă, în SUA, pe Broadway şi care va include cel puţin 20 de melodii noi compuse de artist. Musicalul, intitulat ”The Last Ship”, are textele scrise de dramaturgul american Brian Yorkey, câştigător al premiilor Pulitzer şi Tony. ”Îl aşteptăm pe Sting la New York, cât de curând cu putinţă, pentru că el trebuie să cunoască actorii din distribuţie şi să îi asculte cântându-i piesele”, a declarat Brian Yorkey, care va asigura şi regia spectacolului. Despre piesele scrise de Sting pentru ”The Last Ship” se ştie deocamdată doar că vor fi în stilul muzical al cântăreţului şi compozitorului britanic, care şi-a legat numele de hit-uri ca ”Every Breath You Take” sau ”Englishman in New York”, după cum a ţinut să precizeze acelaşi Brian Yorkey.