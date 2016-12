Sting, pe Broadway

Musicalul ”The Last Ship”, compus de Sting şi intitulat astfel după cel mai recent album al cântăreţului, lansat în 2013, va avea premiera pe 30 septembrie, la Teatrul „Neil Simon“ de pe Broadway, New York. Sting, care în prezent se află într-un turneu nord-american, alături de Paul Simon, a lucrat timp de câţiva ani la muzica şi versurile acestui spectacol, inspirat din copilăria sa în oraşul Newcastle din Marea Britanie. Musicalul urmăreşte aventurile unui bărbat care se întoarce acasă, într-un oraş portuar, după ce a călătorit 14 ani în toată lumea.

Sting, în vârstă de 62 de ani, a lansat zece albume de când a început să cânte solo, în 1984. A jucat şi în filme precum ”Quadrophenia”, ”Lock, Stock and Two Smoking Barrels” şi a interpretat propriul rol în mai multe seriale de televiziune, inclusiv în ”Familia Simpson”. Compozitor, interpret, autor, actor şi activist, Sting s-a născut în oraşul englez Newcastle, iar în 1977 s-a mutat la Londra, pentru a forma trupa The Police, alături de Stewart Copeland şi Andy Summers. Formaţia a lansat cinci albume, a câştigat şase premii Grammy, iar în 2003 a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Sting a vândut aproape 100 de milioane de albume, solo şi alături de grupul The Police. Ca artist solo a câştigat 16 premii Grammy, un Glob de Aur, un Emmy şi a fost de trei ori nominalizat la Oscar.