Sting şi lăutele româneşti au adus cîntecele elisabetane la Bucureşti

După ce a cucerit o lume întreagă cu turneul de reunire a trupei „Police”, Sting s-a întors la o pasiune mai veche, astfel că, marţi seară, la Sala Palatului din capitală, artistul şi-a pus deoparte basul arhicunoscut, schimbîndu-l pe şase lăute meşteşugite de un român, fermecînd publicul cu muzica altui secol. Sting a urcat pe scenă la ora 20.20, cînd a dat startul unui concert elegant, rafinat - fără a fi preţios - şi de o intensitate neaşteptată. „Bună seara!”, a salutat el, în româneşte, publicul, sorbind apoi dintr-un pahar de apă cît timp spectatorii aplaudau frenetic apariţia muzicianului. Sting şi-a prezentat acompaniatorul, un celebru lutist bosniac: „El este Edin Karamazov, iar în spatele acestei bărbi e Sting”, a glumit el, făcînd referire la noul său look - o barbă generoasă, vopsită şaten, la fel ca şi părul, odată blond, acum probabil considerabil mai cărunt. Acestea fiind zise, artistul a introdus publicul în muzica de curte a epocii elisabetane, pe cît de plăcută şi de delicată, pe atît de plictisitoare pentru spectatorul neavizat. Însă nu a părut să fie cazul la spectacolul de la Bucureşti, căci cei prezenţi au ascultat în tăcere, au aplaudat energic şi s-au lăsat purtaţi în ineditul experiment al lui Sting, şi anume cîntecele compozitorului de secol XVII, John Dowland.

Programul concertului a fost unul bine dozat - scurt, de circa 75 de minute, iar spectatorii au beneficiat şi de o mică lecţie de istorie, Sting explicînd detaliile vieţii lui Dowland şi citind între piese pasaje din scrisorile lui. Această atenţie a sa pentru detalii i-a familiarizat pe cei prezenţi cu contextul operei poetului şi compozitorului britanic. Alături de Sting şi de Karamazov a evoluat, pe unele pasaje, şi corul londonez „Stile Antico”. Iar dacă Edin Karamazov a fost elev al dirijorului român Sergiu Celibidache, acesta nu a fost singurul aspect de provenienţă locală de care Sting s-a folosit pe parcursul concertului. Cele şase lăute pe care muzicianul le foloseşte sînt realizate, după cum chiar el a declarat în timpul concertului, de un meşter român. „Aceste lăute au fost construite de un român. Acum locuieşte în New Jersey, dar s-a născut şi a crescut aici - Cezar Mateescu”.

Muzica lui Dowland, una marcată de suferinţă şi introspecţie, a reuşit să subjuge ego-ul de star rock al lui Sting. Ce nu a fost prea convingător, însă, a fost vocea sa de „tenor amator”, lipsa unei tehnici adecvate făcîndu-se simţită pe unele pasaje. Însă, după cum chiar el declara într-un interviu, muzica renascentistă a precedat-o pe cea de operă, aşa că, la acea vreme, „tehnica” nu era un element care să conteze într-atît. Totodată, acest gen de muzică - unul care nu este uşor îmbrăţişat de consumatorii actuali - considerat în numeroase situaţii plictisitor şi prea static, a reuşit, sub modelarea talentată a lui Sting, să îi farmece pe toţi cei prezenţi.

Cea mai… fierbinte parte a concertului a fost cea în care Sting a alintat publicul cu piese celebre ale sale, interpretate în maniera serii: „Roxanne”, „Every Breath You Take”, „Message In a Bottle”, „Fields of Gold”, „Fragile”. „Vă mulţumesc pentru bunătatea şi răbdarea voastră”, a spus Sting, la final, înainte de a încheia seara.