Stingeţi lumina, sâmbătă, timp de o oră!

Ministerele şi toate instituţiile aflate în coordonarea acestora se vor alătura iniţiativei Ora Pământului 2014 şi vor stinge lumina, sâmbătă, între orele 20.30 şi 21.30. Iluminatul festiv al Palatului Parlamentului va fi întrerupt în acest interval orar. „Camera Deputaţilor este şi în acest an, pentru a şasea oară consecutiv, partener al evenimentului „Earth Hour - Ora Pământului în România”, patronat de Organizaţia Internaţională „World Wide Fund for Nature”. Pentru a marca această acţiune voluntară de protejare a mediului, iluminatul festiv al Palatului Parlamentului va fi întrerupt“, se arată într-un comunicat al Camerei. De-a lungul timpului, construcţii emblematice, precum Golden Gate Bridge din San Francisco, Colosseum-ul din Roma, Turnul Eiffel, Sfinxul şi Piramidele din Giza, au marcat acest eveniment prin stingerea luminilor pentru o oră.

LA CONSTANŢA Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean şi Prefectura au anunţat încă de acum două zile că vor stinge luminile la sediile şi instituţiile publice aflate în administrarea lor. Şi jandarmii constănţeni se alătură iniţiatorilor Orei Pământului, prin reducerea consumului de energie electrică din locuinţele proprii şi, implicit, a poluării. Inspectorul-şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, col. Constantin Dima, şi comandantul Grupării de jandarmi Mobile Constanţa, col. Mircea Seceleanu, au adresat un apel tuturor jandarmilor constănţeni de a participa sâmbătă, 29 martie, la acţiunea Ora Pământului, prin oprirea aparatelor electrice a căror deconectare nu afectează activităţile specifice aflate în derulare. De asemenea, pentru acest eveniment, efective de jandarmi vor asigura măsuri de ordine publică la activităţile organizate de către ONG-urile constănţene în zonele Parcul Tăbăcăriei şi Piaţa Ovidiu.

Ora Pământului (Earth Hour) este un eveniment internaţional, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, ce are ca scop sensibilizarea populaţiei faţă de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Earth Hour se sărbătoreşte în România din anul 2009, iar la nivel internaţional, din anul 2007. Timp de o oră, oamenii sunt îndemnaţi să stingă lumina şi să oprească aparatele electrocasnice neesenţiale, pentru a ajuta mediul înconjurător. Anul trecut, peste 7.000 de oraşe din 152 de ţări au stins lumina de Earth Hour, răspândind un mesaj puternic privind impactul negativ pe care viaţa cotidiană îl are asupra planetei şi a resurselor naturale.