Ştirea cu cel mai mare impact din ultimii 10 ani

Transformarea Chinei în superputere economică a reprezentat ştirea cu cel mai mare impact din ultimii zece ani, materialele pe această temă fiind mai citite decât cele despre războiul din Irak sau atentatele de la 11 septembrie, potrivit unei analize realizate în SUA. The Global Language Monitor, care utilizează un algoritm pentru a căuta în media electronice, print şi pe Internet pentru a stabili tendinţele în utilizarea cuvintelor, a remarcat interesul puternic al publicului vizavi de China, care a devenit a treia putere economică din lume. Articolele despre transformarea Chinei în supraputere economică au dominat ştirile despre războiul din Irak din 2003 şi pe cele despre atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, precum şi materialele legate de moartea lui Michael Jackson.

În topul celor mai citite ştiri ale decadei s-au aflat şi alegerea lui Barack Obama la Casa Albă, recesiunea economică internaţională, uraganul Katrina care a devastat oraşul New Orleans în 2005, războiul din Afganistan. Clasamentul Global Language Monitor, care are pe primul loc ştirea impunerii Chinei ca putere economică internaţională, este completat de ştiri privind războiul din Irak, atentatele teroriste din SUA din 11 septembrie 2001, războiul împotriva terorismului lansat de George W. Bush în reacţie la atentate, moartea lui Michael Jackson, alegerea ca preşedinte a lui Barack Obama, recesiunea economică internaţională din perioada 2008-2009, uraganul Katrina care a devastat oraşul New Orleans, războiul din Afganistan, problemele financiare mondiale, Olimpiada de la Beijing, tsunami-ul din Asia de Sud, care s-a soldat cu 230.000 de morţi şi dispăruţi, războiul contra talibanilor, moartea papei Ioan Paul al II-lea şi eşecul în capturarea lui Osama bin Laden.