"Ştirea zilei": Ce jocuri fac agenții secreți ai României?

"România - liderul spionajului mondial. Nici Ceauşescu nu avea atâţia agenţi 007", este titlul unui amplu reportaj cu privire la serviciile secrete, apărut în 2010 în cotidianul italian La Repubblica. Câte servicii de securitate are România și cu ce se ocupă acestea? Sunt sau nu agenți în toate domeniile care pot face într-un moment cheie jocuri politice? Cât de credibilă este dezvăluirea lui Robert Turcescu și ce implicații are?