Stoc de lemne pentru la iarnă

Vara sanie şi iarna car! După principiul ăsta se ghidează şi primarul din Dumbrăveni, Gheorghe Cenuşă, care s-a pregătit din timp pentru iarna viitoare şi s-a aprovizionat cu lemne cu putere calorică mare. „De când am venit în fruntea Primăriei iau lemne din ţară pentru că sunt mult mai ieftine. Mă costă foarte puţin să iau lemne tocmai de la Braşov şi de la Bistriţa Năsăud. La Braşov am un coleg cu care am lucrat înainte şi prin intermediul lui cumpăr lemne la preţ de 220 lei tona. De regulă, cumpăr fag, pentru că are o putere calorică mare, spre deosebire de salcâm sau alt tip de lemn. Pentru iarna care vine am deja o cantitate de lemne suficientă pentru întreg sezonul. E deja tăiat şi stocat în depozit, pregătit să încălzească şcolile în sezonul rece”, a mai declarat primarul din Dumbrăveni.