Stoc zero pentru seropozitivi!

Încă de la finele anului trecut, reprezentanţii pacienţilor seropozitivi din România, dar şi reprezentanţi din Constanţa, anunţau “jale” mare pentru bolnavi, din cauza epuizării stocurilor de medicamente. Reprezentanţii Uniunii Naţionale a Organizaţiilor Persoanelor Afectate (UNOPA) HIV/SIDA atrăgeau atenţia că pacienţii bat zilnic la poarta spitalelor în speranţa că tratamentul a sosit şi îşi pot relua tratamentul care îi ţine în viaţă. “Situaţia este specifică începutului de an în România. A fost la fel şi anul trecut şi se datorează mai multor factori, în principal din cauza întârzierii fondurilor de la Casa Naţională, dar şi iresponsabilităţii unor manageri de spitale care nu urgentează nişte achiziţii şi nu îşi asumă decizii pentru achiziţii de urgenţă când sunt puse în pericol vieţile pacienţilor”, spuneau cei de la UNOPA. La finele lunii trecute, reprezentanţii UNOPA anunţau că au dovezi clare că bolnavii din judeţe din Moldova, Prahova, Giurgiu, Olt, Vâlcea, Dolj, Mureş, Timiş, Hunedoara, dar şi Bucureşti au întrerupt total sau parţial tratamentul pentru persoanele seropozitive, fiind convinşi că sunt mult mai multe judeţe, dar încă nu au dovezi sau plângeri din partea pacienţilor. Tot atunci ei spuneau că situaţia se va generaliza în toată ţara, pentru că se epuizează toate rezervele din spitale. De altfel şi preşedintele Centrului Regional Constanţa, totodată şi responsabilul subprogramului HIV/SIDA Constanţa, prof. univ. dr. Sorin Rugină, aprecia că şi bolnavii constănţeni vor avea întreruperi la schemele de tratament, fapt care s-a şi întâmplat. Cel mai probabil, de luni, numeroşi bolnavi vor constata că nu mai au ce medicamente să înghită, şi la Constanţa stocul de medicamente fiind epuizat. „Toţi pacienţii care nu beneficiază de donaţii sau care nu sunt incluşi în unele studii vor întrerupe schemele de tratament pe perioadă nedeterminată”, a declarat profesorul. „Idealul este ca bolnavii să aibă continuitate în tratament, să nu existe nicio întrerupere pentru că, din momentul reluării tratamentelor, există posibilitatea să se schimbe unele scheme. Este o mare bătaie de cap, pot fi şi unele costuri în plus. Noi, la Constanţa, ne-am făcut datoria, şi chiar am anticipat aceste probleme pe care le-am şi semnalat încă din decembrie”, explica prof. univ. dr. Rugină. La Constanţa, 709 bolnavi sunt sub tratament, iar alţi 30 de pacienţi sunt pe listele de aşteptare de ceva timp.