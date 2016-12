Stocurile de antiderapant pentru iarnă, pregătite

Angajaţii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa sunt pregătiţi pentru sezonul rece. „Am reuşit să ne aprovizionăm cu combustibil şi material antiderapant. Iarna trecută a fost una foarte grea, care ne-a solicitat la maximum. Cu toate acestea, am reuşit să facem faţă tuturor solicitărilor. Am învăţat din experienţa anului trecut şi am realizat deja aprovizionarea cu combustibil şi material antiderapant. De asemenea, toate utilajele Regiei au fost verificate, fiind în perfectă stare de funcţionare. Consider că din aceste puncte de vedere suntem pregătiţi să facem faţă unei ierni cel puţin la fel de grea precum cea de anul trecut”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că deşi vremea este încă frumoasă, îi sfătuieşte pe participanţii la traficul de pe drumurile judeţene să fie pregătiţi pentru situaţii extreme. „Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de vremea frumoasă de afară. Toţi cei care merg pe drumurile judeţene trebuie să fie pregătiţi pentru că niciodată nu se ştie ce se poate întâmpla. Prognozele meteorologice pe care le avem ne anunţă o iarnă dificilă, aşa că cel mai bine este ca participanţii la trafic să fie echipaţi cu cauciucuri de iarnă. De asemenea, participanţii la trafic trebuie să renunţe la a se aventura pe drumurile unde apar probleme, aşa cum a fost anul trecut, motiv pentru care blocajele au fost mai mari decât ne aşteptam. Angajaţii Regiei vor patrula non stop pe drumurile judeţene, pentru ca, în momentul în care apar primele probleme, să putem interveni cât mai rapid şi eficient”, a spus Gâmbuţeanu. Tot ca o măsură de prevenire a blocajelor rutiere din cauza vremii nefavorabile, Consiliul Judeţean Constanţa, prin Regia de Drumuri, a demarat un program de înfiinţare a perdelelor forestiere pe marginea drumurilor judeţene.