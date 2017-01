Stolo, Iustian şi busuiocul

Theodor Stolojan are de îndeplinit o misiune destul de ingrată. Traian Băsescu i-a pus măturoiul în braţe şi l-a rugat să facă iute curăţenie în PD-L Constanţa. Mai bine zis, să adune cioburile sparte de Elena Udrea, care, după ce a întors partidul cu susul în jos, şi-a pus coada pe spinare şi s-a dedicat cauzei sale personale - acumularea de imagine în perspectiva alegerilor parlamentare. Constat că Theodor Stolojan este bun la toate, ceea ce îl face mai util decît domnul Boc. Cînd joacă rolul bolnavului, cînd se erijează în purtător de cuvînt al prezidentului, cînd este apt să adune oalele sparte de alţi teribilişti ai partidului! Intuiesc că preşedintele îşi pune mari speranţe pe experienţa acumulată de domnul Stolojan, căruia îi revin, în această perioadă, sarcini importante. În primul rînd, domnia sa trebuie să împace capra flămîndă şi varza despuiată de frunze din PD-L Constanţa. Capra flămîndă reprezintă gruparea băsciană din partid, iar varza despuiată, nucleul celor care îşi trag rădăcinile din Stelian Duţu. Fantoma exclusului Duţu bîntuie încă prin partid, ceea ce îl motivează pe bătrînul Stolo să nu repete greşelile Elenei Udrea, care, învîrtind pe deasupra capului poşeta ei de zeci de milioane de euro, s-a grăbit să-i pălească cu înverşunare pe “trădători”. Din aceste considerente, pozînd în lupul blînd şi tolerant, i-a readus în “turma partidului” pe Mihai Petre şi Constantin Chirilă, cunoscuţi, pînă mai ieri, ca devotaţi colaboratori, chiar oameni de nădejde, ai lui Stelian Duţu. Maestru al compromisurilor în politică, Theodor Stolojan trebuie să dreagă busuiocul în PD-L Constanţa şi să facă în aşa fel încît capra şi varza să-şi dea din nou mîna. Mult mai dificil este celălalt obiectiv al misiunii sale. Reabilitarea Elenei Udrea după gafele în serie făcute la Constanţa, în urma cărora şi-a pus în cap ditamai organizaţia! Desigur, cu excepţia pupincuriştilor lui Băsescu… Nu ştiu în ce măsură, împărţind funcţiile de conducere la unii şi la alţii, BPN, prin reprezentantul său de frunte, domnul Stolojan, va reuşi să readucă liniştea într-un partid care arată ca după bombardament. E posibil ca, într-un accentuat exces de zel faţă de democraţii lui Băsescu, domnul Stolojan să-i neglijeze pe semiliberalii lui din partid, ceea ce s-ar putea să nu fie pe placul lui Mircea Iustian, despre care se spune că nu ar fi străin de deranjul din PD-L Constanţa. Oricum, pînă acum, fostul liberal Iustian, alintat de prieteni cu numele de Puppy, a căzut numai în picioare, performanţă unicat pentru un politician care se arată destul de rar la faţă. Am mai spus chestia asta. Indiferent de cît de tare este zgîlţîit partidul, cu sau fără contribuţia Elenei Udrea, domnul Iustian se agaţă ca pisica de scaunul puterii şi, în ciuda puterii gravitaţionale din politichia noastră, rămîne acolo! Dacă aţi observat, după fiecare răzmeriţă, Mircea Iustian poate fi repede identificat în barca învingătorilor. De altfel, Iustian are pregătit întotdeauna un discurs evaziv şi străveziu în care principala sa grijă este aceea de a lăsa loc de întors. Ştiţi vorba aia, mutul tace şi le face. Mircea Iustian se încadrează perfect în acest concept. Să te ferească Dumnezeu de ambiţiile mutului care vrea să pună mîna pe un partid! Nici nu ştiţi cum sapă el ca o cîrtiţă harnică şi devotată ţelurilor măreţe de afirmare plenară în toate domeniile de activitate, chiar mai mult decît atît! De altfel, pe tema acestui subiect spinos şi sîrmos, au avut loc numeroase îmbrînceli între gaşca lui Puppy şi Stelian Duţu, căruia “ decesul” subit din partid i se trage şi de aici… Nu mă îndoiesc că Mircea Iustian, care se mulează perfect pe structura interioară a lui Theodor Stolojan, a avut grijă să mai atîrne de gîtul lui Stelică unul din acele pietroaie care l-au tras la fund. Pus să dreagă busuiocul în PD-L Constanţa, Stolojan trebuie să ţină cont, în cele din urmă, şi de ambiţiile protejatului său, care, după instalarea domnului Constantin în fruntea organizaţiei municipale, se crede pe cai mari. Ca orice politician fără pereche, domnul Iustian este convins că i se cuvine de drept un nou mandat de parlamentar. Cînd drege busuiocul, operaţiune destul de complicată într-un partid care nu-şi mai regăseşte starea de normalitate, Theodor Stolojan trebuie să împace capra, varza şi pe Elena Udrea, care-l vrea parlamentar pe Iorguş!