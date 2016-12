Stolojan acuză “lăcustele” liberale de prăduirea finanţelor ţării

În plină campanie pentru europarlamentare, opoziţia atacă partidele de la guvernare, iar acestea din urmă, pe cele din opoziţie. De exemplu, prim-vicepreşedintele PD-L Theodor Stolojan a acuzat, ieri, “lăcustele” liberale de prăduirea finanţelor ţării, dînd asigurări românilor că Guvernul Boc are drept prioritate să facă ordine în finanţe şi să treacă la euro: „Avem nevoie de euro pentru că vrem să transformăm economia românească într-una din cele mai competitive din Europa, pentru că numai aşa vom reuşi să creştem standardul de viaţă al tuturor românilor. Din păcate, acum nu putem avea euro, pentru că domnii liberali, aceste lăcuste, ne-au lăsat cu cel mai mare deficit din ultimii 20 de ani, şi tot noi avem cea mai mare inflaţie din statele membre ale UE. Eu cred cu tărie că, dacă aveam euro, puteam trece mai uşor peste criza economică”. În opinia lui, este imperativ ca România să treacă cît mai repede la moneda europeană, dar că pentru acest lucru este necesar ca să fie ordine în finanţele ţării „după dezastrul lăsat de lăcustele liberale”, după ce au guvernat doi ani de zile “în dispreţul banului public”. În replică, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, că liderul democrat-liberal este o ruşine pentru politică. În opinia liderului liberal, Stolojan este “un om care nu mai ştie ce vorbeşte. A vrut să candideze la şefia statului şi, cînd milioane de români credeau în el, a anunţat că se retrage că este bolnav. A amuţit o vreme pentru ca apoi să iasă după o uşiţă a Palatului Cotroceni ca un şoricel vioi. A cerut votul românilor, în 2007, să meargă în Parlamentul European (PE), le-a luat votul, a plecat şi nu am auzit nimic despre el o perioadă. A plecat după două luni. A venit iar în faţa românilor şi le-a cerut să voteze chestia portocalie, care era cam maro, că el va fi premier. Au votat românii şi l-au văzut pe Stolojan intrînd pe o uşă ca prim-ministru şi ieşind pe alta fără să mai fie şeful Guvernului. Acum vrea din nou în PE. Şi, ca să cîştige votul românilor, minte iar. Dacă face astfel de afirmaţii cum că au fost devalizate finanţele şi cine ştie ce altceva, Stolojan ar trebui să vină cu justificări pentru că este economist. Ar trebui să vină cu argumente. Dar el vine şi latră ca un cîine de propagandă al Palatului Cotroceni”. Crin Antonescu l-a atacat dur şi pe Traian Băsescu. Potrivit acestuia, dacă şeful statului va obţine un al doilea mandat, ţara nu va mai avea Guvern sau Parlament: ”Îşi va face propriul Guvern, unul personal. Nu va mai exista nici Parlamentul, care va deveni Marea Adunare Naţională”. Liderul PNL a susţinut că are un singur scop: să scape ţara de Traian Băsescu în care nu are niciun fel de încredere, nici ca preşedinte, nici ca om politic: “Niciodată nu a construit ceva şi niciodată nu şi-a respectat promisiunile făcute. Pînă acum s-a tot plîns. Cînd a fost ministru al Transporturilor, că nu i se dau bani, că dacă ar avea ar face minuni, cînd a fost primar, că nu are Consiliul General, cînd a devenit preşedinte, că nu a avut Parlamentul şi Guvernul de partea sa”.