Stolojan critică, din nou, Guvernul

Consilierul prezidenţial Theodor Stolojan a criticat, ieri, activitatea Executivului, nemulţumit de faptul că România înregistrează întîrzieri în reforma fiscală, restructurarea administraţiei publice şi derularea procesului de privatizare: "Strategia fiscală are credibilitate doar dacă există o proiecţie a resurselor şi cheltuielilor unei ţări. Mediul de afaceri nu are imaginea politicii fiscale, ceea ce duce la o lipsă de predictibilitate". În ceea ce priveşte privatizarea şi restituirea proprietăţilor, el consideră că, în afară de BCR şi cîteva societăţi din sectorul energetic, procesul "a lîncezit": "Sperăm ca Guvernul să ducă pînă la capăt programul de privatizare. Am rezerve faţă de Fondul Proprietatea. România nu avea nevoie de acesta". Şi pentru că tot s-a pus pe "urecheat", consilierul prezidenţial s-a arătat nemulţumit şi de situaţia din administraţia centrală, admiţînd că Guvernul şi-a propus restructurarea în această zonă în termen de şase luni de la preluarea puterii, iar acest lucru nu a fost realizat: "Administraţia centrală trebuie reconstruită din temelii. Există o grămadă de agenţii, ceea ce presupune costuri crescute". Referindu-se la sistemul privat de pensii, el a spus că înfiinţarea Comisiei de Supraveghere a Pensiilor Private presupune costuri pentru calificarea personalului şi a apreciat că atribuţiile acestei instituţii putea reveni Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Acelaşi Stolojan a făcut referiri şi la sectoarele economice care "trag în jos" productivitatea naţională: "De 16 ani, aceste domenii - sectorul energetic, agricultura şi turismul -, fie nu suscită interes, fie înregistrează progrese slabe. Sectorul energetic are nevoie de investiţii considerabile şi de restructurare, agricultura ar trebui să găsească un partener în sistemul bancar, iar în turism este necesară dezvoltarea infrastructurii". În opinia lui, introducerea cotei reduse de TVA la produsele alimentare de bază, propunere legislativă a PC, este o propunere bună, dar care nu poate fi aplicată în prezent: "Din punctul de vedere al funcţionalităţii, este greu de verificat. Poate peste cîţiva ani va reuşi să fie implementată, după ce nu vom mai avea ferme fără medici veterinari".